Ac. Viseu homenageia enfermeiro do clube

O Ac. Viseu decidiu homenagear, através de uma publicação nas redes sociais, o enfermeiro do clube, Rui Mendes. Para além de trabalhar no clube, Rui Mendes é um dos profissionais de saúde que tem ajudado a combater a COVID-19 no Hospital de Viseu.









"Este é o nosso herói, o enfermeiro Rui Mendes. Neste momento encontra-se na equipa de ataque ao COVID-19. Para nós ele é um herói e somos orgulhosos por podermos contar com ele para nos ajudar no nosso dia-a-dia. Mas, hoje, ele e os colegas dele precisam que nós carreguemos as baterias deles, para que ganhem mais força para a guerra. Para isso basta cumprimos com tudo o que é pedido. Vamos ter cuidado, vamos prevenir e proteger", podia ler-se na publicação dos viseenses.Para além de Rui Mendes, o Ac. Viseu tem também o enfermeiro Pedro Simões na linha da frente de combate ao coronavírus no Hospital de Viseu.