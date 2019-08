O Académico de Viseu venceu os sub-23 do Famalicão por 1-0, em jogo de preparação para a nova época na 2.ª Liga, disputado esta manhã no Estádio do Fontelo, em Viseu.Os viseenses defrontaram uma equipa que é uma das novidades da nova época na Liga Revelação, e venceram com um golo solitário do australiano Anthony Carter, aos 25 minutos.Os sub23 do Famalicão desperdiçaram um penalti, aos 60 minutos, com a bola a bater no poste da baliza de Ricardo Fernandes.O Académico de Viseu entra em competição dia 11 de agosto, em Penafiel, em jogo da primeira jornada da II Liga de futebol, enquanto a formação minhota inicia a Liga Revelação dia 14 deste mês, em jogo frente aos sub23 da Académica de Coimbra.