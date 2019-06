Ac. Viseu oficializa renovação de Rui Borges

O Ac. Viseu anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com Rui Borges para a renovação do vínculo que liga as partes por mais duas temporadas, confirmando-se a notícia adiantada por Record esta segunda-feira.





O técnico, de 37 anos, chegou a Viseu em fevereiro para render Floris Schaap e, em cerca de três meses, garantiu a missão da permanência com 23 pontos em 14 jornadas, números que ajudaram a convencer os responsáveis viseenses a avançar para a renovação.Desta forma, Rui Borges é o eleito pela SAD beirã para assumir um projeto que será de luta pela subida.