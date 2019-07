Ac. Viseu perde com Castro Daire em jogo de preparação

O Académico de Viseu perdeu esta quarta-feira por 3-2 com o Castro Daire, em mais um jogo de preparação da equipa para a nova época na 2.ª Liga, disputado no Estádio do Fontelo.Os viseenses adiantaram-se no marcador, com um golo de Bruninho, mas a formação castrense, campeão distrital de Viseu, e que na nova época vai competir na série B do Campeonato de Portugal, deu a volta ao resultado e chegou a uma vantagem de 3-1, com golos de Márcio Santos e um bis de Luís Paiva.O melhor que a formação orientada por Rui Borges conseguiu foi reduzir a desvantagem, com um golo do brasileiro Johnatan.O Académico de Viseu prossegue a preparação para a primeira jornada da 2.ª Liga, dia 11 de agosto, em Penafiel, frente ao mesmo adversário com quem perdeu no passado domingo para a Taça da Liga (1-0).Ainda no dia de hoje, a SAD do clube viseense informou que o jogador Luisinho foi submetido a uma cirurgia de correção a uma fratura na face, provocada por um choque com um adversário no jogo em Penafiel, que obrigou o atleta a sair do jogo e a ser observado no hospital local.O Académico de Viseu não divulgou o tempo de recuperação previsto.