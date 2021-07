Ac. Viseu reforça defesa com Vítor Bruno

Depois da oficialização de André Claro, o Ac. Viseu confirmou mais um reforço para o plantel comandado por Zé Gomes. Trata-se de Vítor Bruno, defesa-esquerdo de 31 anos.





À semelhança do outro reforço anunciado esta quinta-feira, Vítor Bruno representou o Vilafranquense na época transata, clube pelo qual fez 33 jogos e apontou 3 golos. Na 1ª Liga, o esquerdino já representou Penafiel, Feirense e Boavista. Em 2015/16, teve a sua única experiência no estrangeiro ao serviço do Cluj, da Roménia.São esperadas confirmações de mais caras novas para a época 2021/22 por parte do Ac. Viseu ainda antes do primeiro jogo oficial da época, diante do Casa Pia, no sábado, para a Taça da Liga.