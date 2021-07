Ac. Viseu reforça plantel com Musa Yahaya

O defesa Musa Yahaya é o mais recentes reforço do Académico de Viseu, confirmou à Lusa fonte da SAD do clube.

Musa Yahaya, internacional sub-20 pela Nigéria, tem uma nova experiência no futebol português, depois de uma passagem pelo Portimonense e de quatro temporadas na equipa B do FC Porto.

Depois de André Claro e Vítor Bruno, dois ex-jogadores do Vilafranquense, e de Ericson, do Vizela, sobe para quatro o número de reforços do plantel orientado por Zé Gomes, todos disponíveis para o primeiro jogo oficial da temporada, no sábado, frente ao Casa Pia, no Estádio Pina Manique, da primeira fase da Taça da Liga.