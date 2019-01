O guarda-redes brasileiro Cléber Santana deixou esta quinta-feira o Académico de Viseu sem ter disputado qualquer jogo oficial pela equipa da 2.ª Liga.

O clube beirão, 14.º no campeonato, anunciou hoje a rescisão do contrato com Cléber Santana, de 28 anos, que chegou ao clube no início da temporada, proveniente do Olhanense.

Problemas físicos, no início da temporada, e a recente contratação de Ricardo Janota, ao Mafra, levaram à saída do guarda-redes do emblema viseense.