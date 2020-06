Ac. Viseu revela primeiros nomes do plantel para a temporada 2020/21

Com o fim antecipado da 2ª Liga, os clubes começam já a preparar a temporada 2020/21. Nesse sentido, o Ac. Viseu confirmou, esta quinta-feira, o nome dos primeiros 15 jogadores que farão parte do plantel na próxima época desportiva.





Neste momento, o plantel do Ac. Viseu é composto por Bruno Loureiro, Carter, Edgar Abreu, Vieirinha, Miguel, Kelvin Medina, Fábio Santos, Jorge Miguel, Bruninho, Diogo Santos, Fernando Ferreira, Ricardo Fernandes, Mathaus, Filipe e Romy, sendo este o lote de atletas com contrato para a próxima época. Perante a curiosidade dos adeptos acerca do futuro de nomes como Luisinho, Lucas, Jean Patric e Ricardo Janota, o clube referiu que "novidades serão dadas em breve", pelo que é expectável que haja renovações nos próximos dias.Em 2019/20, o Ac. Viseu terminou o campeonato em 8º lugar.