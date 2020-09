Ac. Viseu sem casos positivos de Covid-19

O Ac. Viseu anunciou, este sábado, que já não tem casos positivos de Covid-19 no plantel. Os três jogadores que estavam infetados estão recuperados e devem juntar-se aos trabalhos da restante equipa entretanto.





"Com o Plano de Retoma da Liga Portugal, todas as Sociedades desportivas da 2° Liga devem realizar teste à Covid-19.A Administração da SAD informa que os testes da estrutura, staff, jogadores e equipa técnica, realizados no dia de ontem do Académico de Viseu FC, estão todos negativos, incluindo os três elementos que tinham testado positivo", podia ler-se no comunicado dos viseenses.A equipa comandada por Sérgio Boris preparara-se para enfrentar o Arouca, este domingo, às 15h30.