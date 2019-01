Ac. Viseu-Sp. Covilhã, 1-1: Empate mantém equipas na zona baixa da tabela

Académico de Viseu e Sporting da Covilhã empataram este domingo 1-1 e continuam em situação desconfortável na 2.ª Liga, em jogo da 18.ª jornada, a primeira da segunda volta.Mica adiantou o Sporting da Covilhã, com um golo aos seis minutos, num remate cruzado a bater Jonas, mas o Académico não tardou a responder e igualou volvidos sete minutos (13), através de Lucas Santos, num lance de insistência na área.Duas equipas necessitadas de pontos, a jogarem um futebol sem grandes preocupações defensivas, em especial durante a primeira parte, altura em que houve oportunidades de golos para as duas formações.Depois dos dois golos quase a abrir o encontro, Floris Schaap mexeu na sua equipa, com a entrada de Luisinho para o lugar de Kevin Medina, e o Académico ficou mais perigoso e teve várias oportunidades para se adiantar no marcador.Foi mesmo o extremo academista, aos 27 e aos 33, a ficar perto do golo, primeiro com São Bento a defender e depois com um remate a sair um pouco por cima.No segundo tempo, maiores precauções defensivas por parte do Sporting da Covilhã, mais recuado em campo, e só aos 72 minutos os viseenses estiveram perto de marcar. João Mário rematou cruzado, São Bento não chegou, mas Henrique Gomes, sobre a linha de golo, evitou que a bola entrasse na baliza.Ao intervalo: 1-1.0-1, Mica, 07 minutos.1-1, Lucas Santos, 13.Jonas, Tiago Almeida (Tomé, 82), Pica, Fábio Santos, Kevin Medina (Luisinho, 14), Lucas Santos, Fernando Ferreira, Latyr Fall, Paná, João Mário (Baumer, 90+2) e Barry.Elísio, André Baumer, Gonçalo Duarte, Tomé, Bruno Loureiro, Luisinho e Ryan).Floris Schaap.São Bento, Tiago Moreira, Zarabi, Henrique Gomes, Rafael Vieira, Gilberto, Makouta, Mica, Kukula (Deivison, 76), Diego Medeiros (Jean Batista, 84) e Adriano (Bonani, 76).Igor, João Cunha, Deivison, Rodrigues, Soares, Jean Batista e Bonani).Filipe Rocha.Pedro Vilaça (AF Viana do Castelo).cartão amarelo para Kevin Medina (12), João Mário (41), Henrique Gomes (60), Makouta (89) e Pica (90+3).Cerca de 400 espetadores.