Académico Viseu confiante que vai continuar na 2.ª Liga

A direção do Académico de Viseu está convicta que vai manter a sua equipa nas competições profissionais de futebol e diz estar "tranquila" relativamente ao processo sobre uma eventual prestação de falsas informações à Liga de clubes.



"Que ninguém tenha dúvidas que vamos jogar a próxima época na 2ª Liga", disse à agência Lusa fonte da direção do clube viseense, desvalorizando as conclusões da Comissão de Instrutores da Liga, relativamente ao processo instaurado em 28 dezembro de 2018, por "eventual prestação de falsas informações à Liga", nomeadamente sobre o cumprimento dos pressupostos de natureza financeira para a época 2018/19, que viria a terminar no 11.º lugar.



De acordo com o relatório final da CI, datado de 07 de junho, em causa está a declaração de não dívida apresentada na candidatura ao licenciamento para 2018/19, devido a alegados atrasos no pagamento a três futebolistas, dois dos quais dizem ter acordado verbalmente esta situação e um outro que assegura ter recebido em numerário.



Segundo a mesma fonte, "todas as partes declararam a inexistência de qualquer dívida", o que reforça a convicção dos responsáveis do Académico de Viseu que o processo não terá consequências na justiça federativa.



Sobre qualquer medida punitiva ao clube que passe pelo afastamento das competições, "o Académico de Viseu reserva o direito de recorrer para as instituições competentes".