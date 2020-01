Alterações a pensar no FC Porto? «Nem sequer me passa pela cabeça», responde Rui Borges

Numa série invicta de seis jogos, com três vitórias e três empates, o Ac. Viseu ainda não conheceu o sabor da derrota em 2020. Amanhã, o conjunto de Rui Borges abre a jornada 19 da 2ª Liga, no Estádio Cidade de Coimbra, ante a Académica. O técnico afasta já da cabeça dos seus jogadores algum tipo de distração com relação ao jogo no Fontelo, da próxima terça-feira, diante do FC Porto, para as meias-finais da Taça de Portugal.





"O jogo é com a Académica, por isso o foco é a Académica. Amanhã vão jogar os melhores. Nem sequer me passa pela cabeça outra coisa", afirmou, esta manhã, o técnico dos beirões, taxativamente.Para o desafio, Rui Borges pede capacidade de adaptação à sua equipa, num jogo que prevê "competitivo, intenso e com qualidade de parte a parte". "Será um jogo difícil, contra uma equipa que tem outras ideias do que tinham quando vieram cá na 1ª volta. A Acaémica tem muita qualidade individual e aspirava a algo mais no início da época. Prevejo um jogo competitivo, intenso e com qualidade de parte a parte. Vamos tentar adaptar-nos àquilo que a partida der. Acredito que faremos um bom jogo", considerou.Por outro lado, ainda que reconheça o momento de confiança devido aos resultados recentes, o treinador da equipa da cidade de Viriato exige que os seus jogadores estejam "concentrados". "A equipa está motivada, numa série de resultados positivos. A cara de quem ganha é sempre diferente da de quem perde. O foco está no próximo jogo, no futebol o que hoje é verdade amanhã é mentira. Temos de estar concentrados naquilo que são os nossos comportamentos e no futebol não pode haver facilitismos", vincou.O duelo entre estudantes e viseense tem início marcado para as 20 horas.