Anthony Carter assina por duas épocas com o Académico de Viseu

O futebolista australiano Anthony Carter assinou contrato com o Académico de Viseu por duas épocas, depois de se ter desvinculado do Benfica, onde jogou na equipa sub-23, informou esta sexta-feira a SAD do clube viseense, da 2.ª Liga.





Ponta de lança, 24 anos, Anthony Carter é o nono reforço do plantel que trabalha às ordens do técnico Rui Borges, na preparação para mais uma temporada na 2.ª Liga.Anthony Carter chegou a Portugal em 2017, para jogar no Trofense, onde deu nas vistas com 20 golos em 42 jogos, transferindo-se para os encarnados, onde realizou 13 jogos pela equipa B, com um golo marcado, e sete partidas pelos sub-23, com dois golos apontados.