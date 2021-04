Anthony Carter cresce com Zé Gomes

O triunfo do Ac. Viseu em Penafiel marcou não só um importante passo dos viseenses na fuga aos últimos lugares, mas também a confirmação daquilo que já pode ser considerada uma tendência nos viseenses.





Titular pela terceira vez com Zé Gomes, o avançado Anthony Carter fez o seu terceiro golo desde que o técnico chegou ao clube. Dessa forma, o australiano tem-se revelado um verdadeiro amuleto para o treinador, já que marcou em todas as partidas em que foi opção inicial (foi suplente utilizado por duas vezes e não foi lançado em uma ocasião).Se, frente ao Sp. Covilhã, o tento não teve grande impacto, já que os beirões perderam, com o Feirense e com o Penafiel a história foi diferente. Em Santa Maria da Feira, o golo do ex-Benfica valeu o empate; no jogo da última jornada, Carter ajudou o Ac. Viseu a conseguir uma vitória tangencial.Com sete embates pela frente, o australiano, de 26 anos, tem agora dois desafios para almejar. Por um lado, conquistar em definitivo a confiança de Zé Gomes e assumir-se como titular indiscutível; por outro, superar o registo de golos da época passada. Neste momento soma cinco golos e em 2019/20 fez seis.