Anthony Carter termina ligação com o Ac. Viseu

Anthony Carter não vai continuar no Ac. Viseu na próxima temporada. O avançado australiano, de 26 anos, termina contrato e Record sabe que o clube não vai avançar para a renovação, até porque já tem alvos definidos para aquela posição específica do ataque. O ponta-de-lança, recorde-se, esteve duas épocas no Académico e marcou 15 golos em 64 jogos oficiais.

Certa é a continuidade de Yuri Araújo e Paul Ayongo, duas das peças mais importantes da campanha que agora terminou. Os dois avançados têm contrato e o emblema viseense vai segurá-los para atacar 2021/22.