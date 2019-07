António Albino deseja que clube seja "referência"

Reeleito para mais um mandato à frente dos destinos do Ac.Viseu anteontem, António Albino não recusa sonhar. "Esta vitória foi de todos os academistas. Não somos de partidos. Eu ando aqui há anos a lutar para que o Ac.Viseu seja reconhecido cá dentro e lá fora. Estar na 1ª Liga nao é fácil. Em 2017/18, por exemplo, fizemos todos os possíveis para subir. Vou lutar para que o Ac.Viseu seja uma referencia a nível nacional", afirmou, decididamente, a Record, o líder do emblema viseense.





Instado a comentar o que promete aos sócios até 2021, o dirigente foi prudente: "Eu podia prometer um clube maravilhoso, mas esse nunca existe. Posso prometer trabalho, determinação, ainda que prometer no mundo do futebol seja complicado..."Quanto ao objetivo desta época, pode-se dizer que a subida é objetivo declarado? "À partida somos candidatos. Vamos jogo a jogo. Se chegarmos a janeiro com possibilidades de lutar pela subida, vamos reforçar-nos nesse sentido", esclareceu, por fim.