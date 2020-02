António Albino foi ao Fontelo ver o jogo com o FC Porto vindo do hospital

António Albino atravessa uma situação complicada em termos de saúde, mas nem isso impediu o presidente do Ac. Viseu de ir ao Fontelo apoiar a equipa no jogo com o FC Porto. O líder do emblema beirão chegou por volta dos 20 minutos de jogo, vindo do hospital, algo que regressou um forte aplauso dos adeptos que estavam próximos da tribuna presidencial.





O presidente dos viseenses tem estado internado nas últimas semanas, com prognóstico reservado, e, por essa razão, não ficou até ao final do encontro.