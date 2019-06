António Albino reeleito presidente da direção do Ac. Viseu

António Albino foi reeleito presidente da direção do Ac. Viseu. Pela primeira desde a refundação do clube, o dirigente teve oposição, neste caso de Toni Carvalho, mas voltou a vencer as eleições.





Num total de 313 sócios que podiam votar, 218 exerceram esse mesmo direito. António Albino, que encabeçava a lista A, venceu com 67% dos votos, enquanto Toni Carvalho, da lista B, obteve 33% dos votos.O Ac. Viseu regressou aos trabalhos na passada quinta-feira e vai disputar mais uma edição da 2ª Liga, agora com Rui Borges à frente da equipa.