Apresentação longe da polémica

O Ac. Viseu apresentou o novo plantel aos muitos adeptos que se deslocaram ao Palácio do Gelo, em Viseu, para conhecer as novas casas do emblema beirão. Ricardo Fernandes, o guarda-redes que na temporada passada esteve no Famalicão, já esteve presente e fará ‘concorrência’ a Ricardo Janota. Ao que apurámos, deverá rubricar um contrato de dois anos.

Na ocasião, António Gomes, vice-presidente do Ac. Viseu, manteve-se à margem das polémicas que envolvem o clube, como o risco de afastamento por três anos das competições profissionais que está suspenso devido a recurso.

"Este é um dia importante ao apresentarmos a nossa equipa de futebol e na qual depositamos toda a confiança, num início de época com muitos obstáculos, mas que vamos ultrapassar com muito suor dentro do campo". O também administrador da SAD, sem aludir especificamente ao assunto em que o clube está envolvido, mostrou-se confiante de que o mesmo será ultrapassado, destacando o "caráter e competência" do grupo de trabalho e da equipa técnica.

O técnico Rui Borges sublinhou o foco no trabalho diário. "A equipa está a trabalhar bem e as expectativas são as de fazermos um bom campeonato. Vamos pensar jogo a jogo e fazer o nosso melhor, trabalhando sempre muito para ganharmos os jogos que temos de realizar", afirmou o timoneiro.