Bernardo Martins é reforço do Ac. Viseu por empréstimo do P. Ferreira

O Ac. Viseu anunciou, esta quarta-feira, que Bernardo Martins é reforço do clube até ao final da temporada. O médio, de 23 anos, chega aos viseenses por empréstimo do P. Ferreira.





Formado no FC Porto, no Foz, no Rio Ave e no Leixões, Bernardo Martins representou enquanto sénior, para além dos matosinhenses, o Pedra Rubras, o Trofense, o Benfica B, o P. Ferreira e o Chaves.O jovem chega a Viseu com o objetivo de tentar ajudar o Académico a sair dos lugares perigosos em termos de tabela classificativa. A formação comandada por Pedro Duarte ocupa atualmente o 16º e antepenúltimo lugar, quatro pontos acima da linha de água.