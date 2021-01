Bruninho com lesão grave no joelho

O Ac. Viseu anunciou, esta segunda-feira, que Bruninho sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e a fratura do menisco externo. Perante este cenário, o extremo vai desfalcar as opções de Pedro Duarte nos próximos meses.





O jogador lesionou-se na partida frente ao FC Porto B, no dia 30 de dezembro, sendo que os exames confirmaram a gravidade da situação. Até ao momento, Bruninho, de 32 anos, somava dez jogos na presente temporada.O próximo jogo do Ac. Viseu é na próxima quinta-feira, frente ao Gil Vicente.