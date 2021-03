Câmara de Viseu autoriza Ac. Viseu a receber Varzim ainda no Fontelo

O jogo entre o Académico de Viseu e o Varzim, da 26.ª jornada da Liga Sabseg, agendado para o próximo dia 26, vai ainda ser jogado no Estádio do Fontelo, confirmou este sábado a SAD do cube beirão.

Apesar das obras de requalificação do estádio terem já sido consignadas na passada segunda-feira e de a autarquia viseense ter comunicado que seriam para começar "de imediato", o Académico de Viseu foi ainda autorizado a realizar o jogo em casa frente aos poveiros.

A partida estava prevista para as 18:00 do dia 26 de março, uma sexta-feira, com transmissão televisiva, mas o Fontelo não tem capacidade de iluminação artificial para assegurar transmissões televisivas noturnas, com a Liga a ter já oficializado a antecipação do início da hora do jogo para as 16:00, e apenas com transmissão por 'streaming'.

O Estádio do Fontelo está em processo de requalificação, num investimento de 1,4 milhões de euros que irá permitir instalar um novo piso sintético na pista de atletismo e um novo relvado com sistema de rega automático. O prazo previsto para concluir todas as obras, que incluem ainda a requalificação dos acessos ao estádio, é de 200 dias, mas o relvado deverá estar em condições de ser utilizado em finais de agosto.

Por definir está ainda o estádio onde serão realizados os últimos quatro jogos da época que o Académico de Viseu vai disputar na condição de visitado, frente a FC Porto B, Vilafranquense, Vizela e Sporting da Covilhã, com Aveiro a ser a alternativa que a SAD viseense tem perante a impossibilidade de poder jogar no Fontelo.

O Académico de Viseu é 13.º classificado da II Liga de futebol, com 25 pontos.