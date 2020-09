Capitão do Ac. Viseu aponta o dedo: «Parece-me que estamos a ser alvo de umas experiências»

Depois do adiamento do Feirense-Chaves, também o Ac. Viseu-Académica, agendado para a manhã deste sábado, foi adiado devido a casos de Covid-19 e Fernando Ferreira fala numa questão de "experiências".





"Não queria usar uma palavra tão forte como discriminação, mas parece-me que estamos a ser alvo de umas experiências. Espero que daqui para a frente as coisas corram da melhor maneira. Na época passada não acabámos o campeonato. Na Liga NOS, no final, houve casos positicos e o campeonato decorreu da melhor forma... Acho que houve aqui falta de comunicação e entrosamento das várias entidades envolvidas em todo o processo", afirmou o capitão do Ac. Viseu.Recorde-se que a decisão de adiar o encontro desta manhã, tomada "por determinação da ACES (agrupamentos de centros de saúde) Dão Lafões, em articulação com a DGS", surge depois de terem sido detetados três casos positivos de Covid-19 nos viseenses. "Este facto, aliado à situação epidemiológica do concelho de Viseu, onde se regista uma transmissão comunitária ativa, levou à suspensão do jogo", pode ler-se no comunicado divulgado ontem pela Liga Portugal