Confiança para a primeira vitória em casa

Depois do apuramento para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, em Montalegre, e de cinco jogos no comando do Ac. Viseu registando apenas uma derrota, Pedro Duarte quer fazer o que ainda não foi feito.





"As vitórias trazem sempre outro conforto. A semana de trabalho corre melhor. É um tónico para a próxima jornada, para encararmos o adversário com esse mesmo objetivo. A equipa está a crescer e temos de traduzir isso em pontos. Queremos sempre a vitória mas, se calhar, um bocadinho mais neste jogo porque ainda não vencemos no nosso estádio. Vamos procurar fazer o que ainda não fizemos", apontou o técnico viseense.Já no Penafiel, Mateus, que se lesionou nos últimos dias, é baixa confirmada.