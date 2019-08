Coreano Yang Seong-Hwan reforça Ac. Viseu

O sul-coreano Yang Seong-Hwan, lateral direito de 24 anos, é reforço do Académico de Viseu, anunciou esta sexta-feira a SAD do clube que joga na 2.ª Liga.Yang chega do Vitória de Setúbal, clube que representou na época passada, alinhando em 21 jogos pela equipa sub-23 dos sadinos que competiu na Liga Revelação.O sul-coreano chegou a Portugal em 2017 para representar o 1.º de Dezembro, do qual se transferiu para o Vitória de Setúbal. Assinou agora contrato válido com o Académico de Viseu até final da época 2019/2020.O Académico de Viseu joga no domingo para a primeira jornada da 2.ª Liga, no Estádio 25 de Abril, em Penafiel, pelas 18 horas.