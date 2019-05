Diogo Santos renova com o Académico de Viseu

Diogo Santos, médio defensivo de 34 anos, renovou com o Académico de Viseu, equipa da 2.ª Liga portuguesa de futebol, confirmou à Lusa fonte do clube viseense.O acordo foi fechado esta quinta-feira entre o presidente do Académico de Viseu, António Albino, e a agência que representa o atleta, e é válido para a temporada 2019/20.Aos 34 anos, Diogo Santos dá continuidade à sua carreira no clube beirão, ao qual chegou em janeiro, na reabertura do mercado de transferências, depois de terminar uma ligação de dois anos e meio com o Santa Clara.O médio alinhou em 11 partidas na 2.ª Liga pelo Académico de Viseu, e marcou dois golos.É a primeira renovação no plantel dos viseenses, que viu já sair o seu melhor marcador, Nsor, já oficializado como reforço do Feirense, e também o angolano Paná, já apresentado como jogador do Leixões.Ao que a Lusa apurou junto de fonte do clube, outro processo adiantado é o da renovação de contrato com o técnico Rui Borges, e há negociações adiantadas com mais alguns jogadores em final de contrato para prolongarem a ligação ao Académico de Viseu.O regresso aos trabalhos está previsto para 26 de junho.