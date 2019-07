Empate em dérbi distrital com o Lusitano Vildemoinhos

O Académico de Viseu empatou esta quinta-feira com o Lusitano de Vildemoinhos (2-2), do Campeonato de Portugal, em mais um jogo de preparação para a nova época na 2.ª Liga.No Estádio dos Trambelos, em Vildemoinhos, o Académico teve que recuperar de duas desvantagens, após os golos de Luís Almeia, aos 21 minutos, e Barros, aos 57, mas o conjunto viseense empatou por Johnatan Cardoso (55) e Ismael Diaz (79), jogador ainda não oficializado como reforço.Foi o quinto jogo dos beirões na pré-época e o primeiro empate, depois de vitórias frente ao Cova da Piedade (1-0), Feirense (2-0) e Oliveira do Hospital (2-0) e de uma derrota, por 3-1, frente ao Santa Clara.O Académico de Viseu volta a jogar no sábado, dia 20, pelas 10:30 no Estádio João Cardoso, frente ao Tondela, em partida que será realizada à porta fechada.