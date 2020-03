Estádio do Fontelo interditado

O relvado do Estádio Municipal do Fontelo é o único que se encontra atualmente interditado a treinos e a todos os jogos que não sejam os da equipa profissional de futebol, em função de ter recebido classificação inferior a três no encontro entre Ac. Viseu e Casa Pia, disputado no passado domingo.

Esta situação vai manter-se, pelo menos, até à 26ª jornada da 2ª Liga, a 22 de março, dia em que os viseenses voltam a jogar no Estádio Municipal do Fontelo, na receção ao Estoril. Nesse encontro, o relvado vai ser novamente alvo de uma avaliação efetuada pelo Match Center da Liga Portugal, delegados e equipa de arbitragem destacados para o encontro.

Quanto aos relvados de Paços de Ferreira, Belenenses SAD, Aves e Sp. Braga, não têm a partir deste momento qualquer tipo de limitação, podendo as respetivas equipas recorrer aos recintos para efetuarem treinos, se assim o entenderem. Apesar das melhorias, vão continuar a decorrer visitas regulamentares a todos os relvados que integram as competições profissionais. "Este é um procedimento habitual, que consta no regulamento de competições da Liga, cuja avaliação é feita pela CTV (Comissão Técnica de Vistorias) e pelo parceiro oficial de relvados da Liga, a RED (Relvados e Equipamentos Desportivos)", garante a Liga.