Estádio do Fontelo vai entrar em obras e deixa Ac. Viseu sem campo

O Estádio do Fontelo vai entrar em obras, o que deixa o Académico de Viseu sem a habitual casa nas seis partidas que vai realizar em casa até ao final da época na 2ª Liga.

Fonte do clube confirmou à Lusa que a SAD do Académico de Viseu foi informada por parte da autarquia viseense que, a partir de 1 de março, a utilização do Estádio do Fontelo não será possível, ficando o plantel da equipa de futebol apenas com o habitual campo de treinos disponível para preparação da equipa.

Para já, a SAD do Académico de Viseu reserva uma posição sobre o assunto para mais tarde, mas já estará à procura de solução para disputar os jogos frente a Benfica B, Varzim, Vizela, FC Porto B, Vilafranquense e Sporting da Covilhã.

Há muito que a Câmara Municipal de Viseu tem previstas obras no Estádio do Fontelo, para a requalificação da pista de atletismo e a mudança do relvado, sendo ainda instalado um novo sistema de rega automática.

O Académico de Viseu recebe no domingo, 20 de fevereiro, o Arouca, em jogo da 21.ª jornada da 2ª Liga, pelas 15 horas, no que, tudo indica, seja o último desta época desportiva que disputa no Estádio do Fontelo.