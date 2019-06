Fábio Santos renova com o Académico de Viseu

Fábio Santos vai continuar a vestir a camisola do Académico de Viseu na próxima temporada. O clube beirão anunciou ao final desta tarde a renovação com o central por mais uma época com outra de opção.





O jogador, de 31 anos, realizou 46 jogos e marcou um golo ao longo destas últimas duas temporadas no Fontelo. É a terceira renovação depois das extensões dos vínculos de Diogo Santos e Fernando Ferreira.