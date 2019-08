Facundo Batista é reforço do Ac. Viseu

O Ac. Viseu oficializou, esta sexta-feira, a chegada de mais um reforço. Trata-se de Facundo Batista, avançado de 20 anos que, até então, alinhava no Ponte Preta, do Brasil, por empréstimo do FC Chiasso, da Suíça.





O dianteiro, internacional jovem pelo Uruguai, assinou um contrato válido até ao final da presente temporada e irá fazer concorrência a Carter na luta pelo lugar mais adiantado do ataque.