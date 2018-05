Continuar a ler

Felipe Ryan, como não espanta, tinha várias propostas de clubes de 2ª Liga, mas viu no Ac. Viseu a melhor oportunidade para chegar mais rapidamente ao plantel principal. O objetivo para 2018/19 é a subida de divisão e a direção prometeu dar mais nomes de peso ao treinador para cumprir esse sonho do clube e de todos os viseenses.



Aí está o primeiro reforço do Ac. Viseu para a nova temporada. Felipe Ryan deu nas vistas na caminhada sensacional do Caldas na Taça de Portugal e escolheu a equipa orientada por Manuel Cajuda para dar o tão desejado salto na carreira.Com apenas 21 anos, o médio criativo possui o talento com que o treinador sempre se habituou a contar nos vários plantéis que liderou na já longa carreira.

