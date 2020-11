Félix Mathaus chamado à seleção de Cabo Verde

O Ac. Viseu anunciou, esta segunda-feira, que Félix Mathaus foi chamado para os próximos compromissos da seleção de Cabo Verde. Apesar de não ter sido incluído na lista inicial, o defesa-central foi agora convocado pelo selecionador Pedro Brito.





O conjunto cabo-verdiano tem dois encontros marcados com o Ruanda. As partidas disputam-se a 12 e a 17 de novembro. Nete momento, os 'Tubarões Azuis' ocupam o terceiro lugar, com dois pontos, do grupo F de qualificação para a CAN 2021.Para além de Félix Mathaus, Mário Évora (V. Guimarães), Marco Soares (Arouca) e Nuno Borges (Nacional) também foram chamados.