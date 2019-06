Fernando Ferreira renova por duas temporadas

Fernando Ferreira e o Ac. Viseu chegaram a um entendimento para a renovação do vínculo existente entre as partes para as próximas duas temporadas.





O experiente médio estava em final de contrato com o emblema beirão, mas dada a importância que assumiu na luta pela permanência, na última campanha, o clube decidiu avançar para o prolongamento da ligação, que se torna agora válido até ao final da época 2020/21.Aos 32 anos, Fernando Ferreira prepara-se para viver a terceira temporada com a camisola do Ac. Viseu.