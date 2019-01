Flóris Schaap: «Ainda gostava de ter algumas prendas»

O Ac. Viseu defronta a Oliveirense, amanhã, no último jogo da 2ª Liga do dia. O treinador da formação viseense, Flóris Schaap com o mercado perto de fechar, ainda espera entradas."Não sei o que é possível e o que não é possível porque a carteira não é minha, mas o prazo de mercado está a terminar e eu ainda gostava de ter algumas prendas", disse, com um leve sorriso nos lábios o líder da equipa técnica.A chegada de Ricardo Janota nos últimos dias para reforçar a baliza não é, frisa Schaap, sinónimo de insatisfação com o trabalho do titular Jonas. "Na minha opinião Jonas precisava de mais concorrência. Não é que eu esteja insatisfeito com ele nem com os outros guarda-redes, que também estão a trabalhar bem, mas era necessário um guarda-redes com experiência", esclareceu.Quanto ao jogo em si, Flóris Schaap não está à espera de ser favas contadas contra o último classificado: "Fizemos um jogo-treino com eles na pré-época. Estão em último, mas a diferença de pontos entre nós e eles não é muita. As nossas opções são poucas em termos de jogadores da frente, é verdade, mas stou satisfeito com o trabalho deles. Trabalharam muito e bem!"Rui Miguel e N'Sor, lesionados, juntam-se a Kevin Medina e João Mário, castigados, no lote de baixas. Já Barry, ainda com algumas limitações físicas, está em dúvida para o jogo de amanhã à noite, no Estádio Municipal de Aveiro.