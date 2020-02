João Mário: «Está tudo em aberto»

João Mário foi uma das grandes figuras na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal ao apontar o golo que valeu o empate (1-1) do Ac. Viseu na receção ao FC Porto esta terça-feira.





Aos 70 minutos o avançado guineense apareceu no coração da área portista e, de cabeça, deu o melhor seguimento ao cruzamento de Luisinho para levar ao rubro os adeptos viseenses nas bancadas do Estádio do Fontelo.

No final da partida e em declarações à RTP, o jogador de 26 anos assumiu a importância do resultado e deixou claro que a equipa da Beira Alta vai dar tudo para chegar ao Jamor no jogo da 2.ª mão.



"O objetivo era sair com um resultado que permite ir ao Dragão disputar a eliminatória. Está tudo em aberto. Vamos tentar tudo na próxima quarta-feira para fazer história", afirmou João Mário.