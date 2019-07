João Oliveira é o nono reforço do Académico de Viseu

O médio centro João Oliveira, que representava o Vizela, é o mais recente reforço do Académico de Viseu, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte do clube que alinha na 2ª Liga.João Oliveira, de 27 anos, passou pela formação do Sporting e do Sporting de Braga e teve a primeira experiência no futebol sénior no Vilaverdense, passando depois pelo Salgueiros 08, Vilaverdense, Olhanense e Vizela, onde, em duas épocas, alinhou em 50 jogos pela formação minhota, apontando um golo.O médio é o nono reforço do clube beirão, numa lista que inclui ainda o médio defensivo Kelvin Medina (ex-Vilafranquense), o defesa esquerdo Jorge Miguel (ex-Famalicão), o médio ofensivo Reko Silva (ex-Sporting de Braga B), o central Félix Mathaus (ex-Oliveirense), o avançado Bruninho (ex-Mafra) o médio ofensivo Edgar Abreu (ex-Sporting de Espinho) e os avançados Johnatan Cardoso e Nathan Gomes (emprestados pelo Grêmio Anápolis).O Académico de Viseu já trabalha na pré-época, às ordens de Rui Borges, a preparar o regresso à competição, marcado para 27 de julho, com a primeira eliminatória da Taça da Liga, no estádio 25 de abril, frente ao Penafiel.