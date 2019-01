João Victor é reforço do Ac. Viseu

João Victor é o segundo reforço de inverno do Ac. Viseu. Depois de oficializado o regresso do guardião Janota, o emblema beirão confirmou também a contratação do dianteiro, de 24 anos, que chega proveniente do Mirandela, do Campeonato de Portugal.Com 9 golos marcados em 15 partidas realizadas no terceiro escalão do futebol nacional, o avançado chamou à atenção de alguns clubes e, tal como adiantou o nosso jornal na edição impressa de segunda-feira, o salto para a 2ª Liga tornou-se iminente, um cenário que foi agora concretizado com a mudança para o Ac. Viseu.O dianteiro, sabe, prepara-se para assinar um contrato válido até ao final da presente temporada.À chegada aos viseenses, João Victor assumiu estar com boas perspetivas para o que resta jogar da época, deixando elogios ao grupo de trabalho."As expectativas são as melhores, quero ajudar a equipa com golos e assistências e desempenhar um bom papel. Tenho acompanhado, não estamos a viver um bom momento, mas isso não quer dizer que o trabalho esteja errado. Às vezes passados por momentos mais difícil, mas isso passa. O grupo é bom e eu acredito que vamos sair desta situação e conseguir a permanência", referiu.