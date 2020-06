Joel e João Vasco são reforços para a defesa e ataque do Ac. Viseu. O lateral-direito e o ponta-de-lança assinam vínculos com os viseenses válidos por duas temporadas.





O primeiro trata-se de alguém experiente nestas andanças de 2ª Liga, pois iniciará a sexta época consecutiva na prova, isto depois de quatro no Famalicão e esta última ao serviço do Casa Pia. Com 29 anos, Joel conta no currículo com duas subidas ao serviço dos famalicenses e outra pelo Salgueiros.Quanto a João Vasco, o avançado, de 25 anos, volta a competir nos escalões profissionais depois de duas campanhas no Campeonato de Portugal, em Benfica Castelo Branco e Olhanense, tendo marcado um total de 27 golos.