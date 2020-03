Jogador do Ac. Viseu rescinde devido ao coronavírus

Seong-Hwan Yang já não é jogador do Ac. Viseu. O conjunto viseense anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com o lateral-direito para a rescisão de contrato.





Apesar do clube não ter explicado a razão do fim da relação com o jogador, o sul-coreano fez questão de explicar a sua saída do Ac. Viseu nas redes sociais. "Voltei para a Coreia por causa do vírus. Devido à seriedade do coronavírus, voltamos à Coreia após o cancelamento do contrato sob mútuo acordo com o Ac. Viseu. Obrigado ao clube pela consideração que teve", afirmou o lateral-direito.Chegado a Portugal em 2017/18 para representar o 1º Dezembro, Seong-Hwan Yang rumou depois à equipa sub-23 do V. Setúbal. Na presente temporada, ao serviço dos viriatos, o jogador de 25 anos alinhou em seis encontros.