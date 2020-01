Jogo entre Académico Viseu e FC Porto com lotação esgotada

A lotação do Estádio do Fontelo está esgotada para receber a primeira mão da meia final da Taça de Portugal em futebol, entre o Académico de Viseu e o FC Porto, anunciou esta sexta-feira a SAD do clube beirão.

O clube viseense informou nas redes sociais que já não há bilhetes para assistir ao jogo, marcado para terça-feira, dia 4 de fevereiro, às 20:45 horas.