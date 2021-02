José Augusto Faria perto de rumar ao Ac. Viseu

Depois de ter sido anunciada a saída de Pedro Duarte na passada terça-feira, o Ac. Viseu parece já ter encontrado o seu novo treinador. Nesse sentido, a chegada de José Augusto Faria, atual técnico dos sub-23 do Leixões, aos viriatos assume-se como uma forte possibilidade.





Contactada por, fonte do Leixões assumiu que o clube espera "contar com todos os elementos até ao final da temporada", mas as conversações entre José Augusto Faria e o Ac. Viseu estão em curso. Caso se concretize a mudança, este será o regresso do técnico a um clube que representou enquanto jogador, na temporada 2013/14.José Augusto Faria já orientou a equipa B e os sub-19 dos Leixões, estando atualmente à frente dos sub-23 dos bebés do Mar. Na Liga Revelação, a equipa segue no primeiro lugar da tabela classificativa com 26 pontos, mais um do que o Estoril e mais dois que o Sp. Braga.