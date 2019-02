José Luís Gonçalves regressa a Viseu como diretor desportivo do Académico

José Luís Gonçalves é o novo diretor desportivo do Académico de Viseu, anunciou hoje a direção do clube penúltimo classificado na Segunda Liga.Gonçalves regressa a Viseu, onde esteve em 2014/15, com as mesmas funções de responsável pelo futebol profissional do clube.José Luís Gonçalves viria a assumir o cargo durante duas temporadas no Desportivo de Chaves, a primeira marcada pelo regresso dos flavienses à Liga NOS, rumando depois ao Desportivo das Aves, na época passada, que teve como ponto alto a conquista da final da Taça de Portugal, no Jamor, na vitória por 2-1 frente ao Sporting.Natural de Mirandela, José Luís Gonçalves assumiu uma colaboração próxima com o presidente do Académico de Viseu, António Albino, já durante a época de mercado de inverno, e foi já responsável pela chegada de alguns reforços ao clube, entre os quais Nélson Lenho, com quem trabalhou no Desportivo das Aves, e ainda do treinador Rui Borges (ex-Mirandela).O novo diretor desportivo chega ao clube viseense numa altura em que o Académico de Viseu ocupa o penúltimo lugar da Segunda Liga, com 21 pontos.