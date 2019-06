Kelvin Medina troca Vilafranquense pelo Ac. Viseu

O médio defensivo Kelvin Medina, ex-Vilafranquense, assinou por duas temporadas pelo Académico de Viseu, anunciou esta terça-feira a SAD do clube da 2ª Liga.Kelvin Medina, 25 anos, foi formado no Batuqe, de Cabo Verde, e chegou a Portugal em 2012 para a equipa de juniores do Oeiras.Passou, depois, por Alcananense, Sertanense, Mirandela e, desde o meio da temporada passada, pelo Vilafranquense, do Campeonato de Portugal, contribuindo com dois golos, em 14 jogos, para a subida à 2ª.Medina é o sexto reforço oficialmente confirmado, depois do defesa lateral esquerdo Jorge Miguel (ex-Famalicão), do médio ofensivo Reko Silva (ex-Sporting de Braga B), do central Félix Mathaus (ex-Oliveirense), do avançado Bruninho (ex-Mafra) e do médio ofensivo Edgar Abreu (ex-Sporting de Espinho).O Académico de Viseu regressa ao trabalho na quinta-feira, com a realização dos habituais exames médicos ao plantel, que vai continuar a ser orientado pelo técnico Rui Borges.