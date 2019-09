'Mágico' Luisinho chega aos 250 jogos pelo Ac. Viseu

Luisinho, conhecido no Estádio do Fontelo como o 'Mágico', continua a somar feitos que justificam não só essa alcunha, como o carinho todo recebido pelos adeptos beirões.





Uma das figuras do clube, o extremo deu na sexta-feira mais um passo em frente nesse sentido, alcançando os 250 jogos pelo emblema das Terras de Viriato.Um número redondo que dá ênfase à grande importância assumida por Luisinho no Ac. Viseu nos últimos anos, ele que tem sido um dos grandes indiscutíveis com o passar das temporadas.