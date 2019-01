Manuel Cajuda: «Em poucos dias posso voltar à minha rotina habitual de trabalho»

Numa extensa publicação na sua conta de Facebook, Manuel Cajuda explicou os motivos pelos quais deixou o Académico de Viseu, esclarecendo que foram razões "estritamente profissionais" e que "não tiveram rigorosamente nada a ver com uma cirurgia" a que foi sujeito recentemente que conduziram ao pedido de demissão junto da direção do emblema viseense."Informo oficialmente por esta via os meus amigos, seguidores, comunicação social e adeptos do Académico de Viseu que deixei de ser o treinador do Académico.Solicitei à Administraçao da SAD o final do meu vínculo contratual à qual agradeço a colaboraçao prestada.Foi uma decisão pensada e altamente ponderada e que por motivos estritamente profissionais entendi ser a melhor para a minha carreira desportiva no momento.Uma decisão que não teve rigorosamente nada a ver com uma cirurgia a que fui sujeito recentemente e da qual já tive alta hospitalar encontrando-me neste momento a ser muito bem acompanhado e a recuperar muito favoravelmente podendo em poucos dias voltar a fazer a minha rotina habitual de trabalho.Aos sócios do Académico e gentes de Viseu gostaria de agradecer a hospitalidade que me transmitiram e dizer que foi um privilégio ter sido um dos vossos durante este período no qual dei ao Académico de Viseu o melhor de mim.Foi com gosto que Entreguei ao Académico de Viseu todo o meu conhecimento e profissionalismo, toda a minha paixão, dedicação e experiência no sentido de ajudar o Académico a crescer e evoluir para um nível mais alto.A vontade de ter feito muito mais pela evolução e crescimento do clube era enorme mas não é hora de lamentações e sim de desejar que em breve o clube possa evoluir, abrir horizontes para poder crescer, modernizar-se e cimentar-se ao mais alto nível Profissional.Não podia também deixar de fazer um agradecimento público a todos os funcionários do clube e em especial a todos atletas com os quais tive o prazer de trabalhar nestas duas temporadas.Juntos passámos dificuldades e momentos difíceis, juntos sentimos algumas injustiças mas juntos também vivemos grandes emoções e grandes momentos e a todos sem excepção agradeço o empenho e capacidade de superação que tiveram para atingirmos juntos alguns resultados importantes como a melhor Classificação do clube numa Liga Profissional nos últimos 30 anos.As últimas palavras gostaria de deixar ao meu companheiro Flóris Schaap e restante equipa técnica, agradecer-lhes o apoio e dedicação diárias e desejar-vos as maiores felicidades nesta nova etapa da vossa carreira.Com apoio e condições de trabalho vocês são uns profissionais com capacidade e competência para fazer um grande trabalho em qualquer parte do mundo.Um abraço,Manuel Cajuda"