Manuel Cajuda já não é treinador do Ac. Viseu, segundo informou o emblema beirão, este domingo, através de comunicado. O técnico, que assumiu o leme viseense em fevereiro passado, abandona o comando ao fim de pouco menos de um ano por vontade de própria, de acordo com a mesma nota.O anúncio foi feito cerca de duas horas depois da vitória do Ac. Viseu sobre o Farense, por 2-1, na qual Manuel Cajuda não marcou presença por se encontrar a recuperar de uma pequena cirurgia, tal como havia já acontecido na derrota no reduto do Penafiel, na jornada passada.Floris Schaap, até aqui adjunto, orientou a equipa nestes últimos dois encontros e, segundoapurou, irá assumir as funções de técnico principal até ao final da temporada, sendo a aposta interna da SAD beirã para o que falta jogar da 2ª Liga.Depois de na época passada quase ter conduzido o Ac. Viseu à subida, Manuel Cajuda deixa o clube na 13.ª posição do campeonato, com 19 pontos somados.