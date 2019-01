Manuel Cajuda não está no banco no jogo com o Penafiel

No Estádio Municipal 25 de Abril, no embate da 2ª Liga entre Penafiel e Ac. Viseu, há uma nota de reportagem que salta logo à vista: a ausência de Manuel Cajuda no banco de suplentes dos visitantes.O treinador dos viseenses foi submetido a uma pequena cirurgia, pelo que também não orientou as sessões de treino dos últimos dias. Mesmo assim, esteve sempre envolvido no processo de preparação para o jogo tendo sido o técnico principal a realizar a convocatória.O holandês Floris Schaap, treinador-adjunto, esteve sempre em contacto com Cajuda e é ele quem orienta a equipa esta tarde frente aos durienses.