Manuel Cajuda continua a reafirmar a vontade de que a justiça seja feita no ‘processo Santa Clara’. "A subida tem de ser este ano. Estive quatro vezes na 2ª Liga e subi as quatro vezes e não é qualquer ilegalidade que me vai tirar a quinta. Se não acontecer, em Portugal muita gente não vai gostar disto. O exterior do futebol está um nojo e é uma pena num país que é campeão europeu", afirmou o treinador do Ac. Viseu contactado por Record.



O experiente técnico ainda acrescentou: "No tribunal o culpado também se diz inocente. O caso dos níveis dos treinadores é outra farsa, só as entidades responsáveis são culpadas. Os verdadeiros culpados são quem pemite que isto aconteça."

Autor: Rúben Tavares