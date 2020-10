Médio Paná regressa ao Ac. Viseu

Paná, internacional angolano de 28 anos, é reforço do Ac. Viseu para as próximas duas temporadas. O jogador está assim de regresso aos viseenses, clube que representou entre 2016 e 2019.





Chegado a Portugal em tenra idade, Paná já alinhou no Tourizense, no Marítimo B, no Ac. Viseu e no Leixões. Apesar de ter estado contratualmente ligado ao Chaves, nunca chegou a jogar pelos flavienses.No plano desportivo, o Ac. Viseu soma dois empates e duas derrotas na presente edição da 2ª Liga.